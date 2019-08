Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Struvenhütten - Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Bad Segeberg (ots)

Am 28.07.19 verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht. Ein am Unfall offenbar beteiligter Trecker ist nach wie vor flüchtig.

Gegen 11:50 Uhr befuhr der 31jährige Neumünsteraner mit dem Motorrad die L79 aus Struvenhütten kommend in Richtung Oersdorf. In Höhe der Einmündung zur Struvenhüttener Straße kam ihm ein Treckergespann entgegen, welches nach seinen Angaben nach links Richtung Schmalfeld abbiegen wollte und den Abbiegevorgang bereits begonnen haben soll. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Motorradfahrer eine Notbremsung eingeleitet, sei dabei zu Fall gekommen und verletzte sich leicht. Das Treckergespann soll den Abbiegevorgang daraufhin kurzfristig gestoppt, seine Fahrt jedoch kurz darauf in Richtung Schmalfeld fortgesetzt haben. Eine nähere Beschreibung des Treckergespanns oder möglicher Fahrer ist derzeit nicht möglich. Allerdings leistete ein junges Pärchen am Unfallort Erste Hilfe. Die beiden Ersthelfer werden nun von der Polizei in Kaltenkirchen als mögliche Zeugen gesucht. Auch andere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04191-30880 mit dem Polizeirevier Kaltenkirchen in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell