Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Einladung für Pressevertreter: Polizeistation Bad Bramstedt und Familienbüro planen den Tag der offenen Tür

Bad Segeberg (ots)

Am 22. September findet in Bad Bramstedt das Herbstfest des Bürger- und Verkehrsvereins Bad Bramstedt statt. Dies wollen die Polizei und das Familienbüro Bad Bramstedt zum Anlass nehmen, sich und ihre neuen Räumlichkeiten an der Altonaer Straße 2 in Bad Bramstedt vorzustellen.

Zu diesem Anlass wird bei der Polizeistation Bad Bramstedt am 22. August, um 17:00 Uhr, eine Informationsveranstaltung für Pressevertreter stattfinden, bei der das Veranstaltungskonzept des BVV Herbstfestes sowie die Gestaltung des Tages der offenen Tür bei der Polizei und dem Familienbüro vorgestellt wird.

Neben dem Leiter der Polizeistation Bad Bramstedt, Polizeihauptkommissar Jens Rossow, werden vom Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt auch Sascha Fölster als Projektleiter und Lisa Walter als Organisatorin und Marius Neuhaus vom Familienbüro Bad Bramstedt sowie Frau Claudia Wientapper-Joost vom Jugendamt Bad Bramstedt vor Ort ihre Konzepte präsentieren.

Teilnahmebestätigungen sollen bitte per Mail oder Telefon an die unten stehende Erreichbarkeit der Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg erfolgen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell