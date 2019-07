Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bahnreisender randaliert im Zug und am Hofer Hauptbahnhof

Hof / Rehau (ots)

Ein Mann aus Brandenburg randalierte am Dienstag (30. Juli) in einem Zug und später auch noch am Hofer Hauptbahnhof.

Am Vormittag bestieg der 43-jährige Mann in Hof ohne Fahrschein einen Triebwagen nach Rehau und wollte sich am Sammelticket einer im Zug befindlichen Personengruppe beteiligen. Als der Zugbegleiter dem Reisenden erklärte, dass er ein eigenes Ticket kaufen muss, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge warf der aggressive Mann dem Zugbegleiter eine Zeitung entgegen, nahm Anlauf und rannte auf ihn zu. Dem Schaffner gelang es jedoch auszuweichen und er konnte den Angriff damit verhindern. Unmittelbar danach stieg der Angreifer beim Halt in Wurlitz aus und entfernte sich vom Haltepunkt. Im Rahmen der Fahndung konnten Bundespolizisten vom Revier Hof den derzeit wohnsitzlosen Randalierer am Ortsrand von Rehau feststellen und ihn mit zur Dienststelle nehmen. Nach der Sachbearbeitung, bei der er einen Beamten mehrfach beleidigte, wurde er von der Dienststelle entlassen.

Am Nachmittag kam es in einem Servicebetrieb in der Hofer Schalterhalle erneut zu Ausschreitungen durch den Brandenburger. Nachdem er einen Kaffeebecher aus dem Kühlregal nahm und sich ohne zu bezahlen Richtung Ausgang begab, sprach ihn das Personal an woraufhin er den Kaffeebecher Richtung Thekenkraft warf und sich vom Bahnhof entfernte. Auch hier konnten ihn die mittlerweile verständigten Bundespolizisten im Bahnhofsbereich antreffen und erneut mit auf die Dienststelle nehmen. Den Maßnahmen der Bundespolizisten setzte er sich heftig zur Wehr und leistete Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach einer Zeit beruhigte er sich jedoch und durfte die Dienststelle verlassen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Nötigung, Erschleichen von Leistungen, versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell