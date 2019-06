Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Rangelei nach Diebstahl

Rhede (ots)

Um nicht von seiner Diebesbeute zu lassen, schreckte ein 25 Jahre alter Bocholter am Mittwoch nicht vor Gewalt zurück: Er stieß einen 48-jährigen Mitarbeiter eines Discounters am Molkereihof in Rhede zu Boden. Der Vorfall hatte sich dort gegen 14.30 Uhr ereignet. Nachdem der 25-Jährige eine Bierdose aus dem Supermarkt mitgehen lassen wollte, hinderten der Filialleiter und der Mitarbeiter den Bocholter am Verlassen des Discounters. Daraufhin kam es zu einer Rangelei, wobei der 48-jährige Borkener zu Boden gestoßen wurde. Er verletzte sich leicht. Die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen zur Vernehmung mit zur Polizeiwache.

