Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfall mit drei Pkw und einer Leichtverletzten

Rhede (ots)

Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr hat sich auf der Bocholter Straße in Höhe des Sportzentrums in Rhede ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine 58-Jährige leicht verletzte. Die Bocholterin und eine hinter ihr befindliche 53-jährige Rhederin hatten an der Ampelanlage neben dem Sportpark in Fahrtrichtung Bocholt mit ihren Pkw gestanden. Eine 38-jährige Rhederin fuhr in gleicher Richtung auf das Fahrzeug der 58-Jährigen auf. Dieses wiederum prallte dadurch auf das davor stehende. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro. Die beiden Rhederinnen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Anna Hummels

Telefon: 02861-900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell