Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Vereinsheim

Heek (ots)

In der Nacht zum Dienstag hebelten Einbrecher ein Fenster eines Vereinsheims an der B 70 auf. Das Clubheim wurde durchsucht und ein Schreckschussrevolver gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell