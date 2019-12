Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mysteriöse Vorgänge im Hardter Wald: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt nach mysteriösen Vorgängen, die sich am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der Hardter Landstraße abgespielt haben. Zeugen werden gesucht.

Eine Frau hatte sich telefonisch bei der Polizei gemeldet und berichtet, eine männliche Person sei auf der Hardter Landstraße unvermittelt vor ihrem Wagen auf die Fahrbahn getreten, sodass sie habe ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Zudem habe die Person einen Gegenstand gegen ihr Fahrzeug geworfen. Aus Angst habe sie jedoch nicht angehalten und sei bis zu ihrer Arbeitsstelle weitergefahren. Erst dann habe sie die Polizei verständigt. Der Wagen wies Beschädigungen im Bereich des rechten Frontscheinwerfers auf.

Kurz zuvor war der Polizei bereits eine verletzte Person am Fahrbahnrand der Hardter Landstraße gemeldet worden. Vor Ort stellte sich der Fall für die Beamten erst einmal als ein Raubdelikt mit zwei Geschädigten dar.

Zeugen berichteten vor Ort, sie seien in einem Pkw auf der Hardter Landstraße unterwegs gewesen, als plötzlich eine männliche Person mit blutverschmiertem Gesicht auf die Fahrbahn getreten sei. Nach einer Vollbremsung sei der Wagen vor dem Mann zum Stehen gekommen. Der Mann wurde von den Zeugen als sehr aufgebracht und aggressiv beschrieben. Eine zweite Person sei aus einem angrenzenden Gebüsch hervorgetreten und habe versucht, die andere Person zu beruhigen.

Die beiden Männer - 24 und 23 Jahre alt und in Mönchengladbach wohnhaft - gaben an, sie seien auf dem Gehweg der Hardter Landstraße unterwegs gewesen. In Höhe des Holunderwegs habe unvermittelt ein blauer Pkw mit MG-Kennzeichen neben ihnen gehalten. Drei männliche Personen - allesamt im Alter auf zirka 25 Jahre geschätzt - seien ausgestiegen und hätten ihnen mit einem Gegenstand, der nicht näher beschrieben werden konnte, auf den Kopf geschlagen. Die drei Männer hätten die Herausgabe von Handy und Geld gefordert. So seien dem 24-Jährigen ein Mobiltelefon und etwa 15 Euro Bargeld weggenommen worden. Zur weiteren Beschreibung der Täter konnten sie lediglich angeben, es habe sich vermutlich um Deutsche gehandelt.

Die beiden - stark alkoholisierten - Geschädigten wiesen Kopfverletzungen auf. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizeibeamten fanden im Bereich des Einsatzortes eine Tasche mit neuwertigen Schuhen samt Diebstahlsicherung. Der 23-Jährige gab an, dass es sich um seine Tasche handeln würde. Eine Strafanzeige wegen Diebstahlsverdacht wurde gefertigt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und Maßnahmen zeigte sich insbesondere der 24-Jährige sowohl im Krankenhaus Maria Hilf als auch im Streifenwagen aggressiv und uneinsichtig. Er pöbelte lautstark im Behandlungszimmer und machte auch vor den Zimmern anderer Patienten nicht halt. Im Streifenwagen versuchte er später, einen der Polizisten mit Kopfstößen zu attackieren. Er spuckte unter anderem in den Fußraum des Fahrzeugs. Auch der 23-Jährige wurde im Krankenhaus zunehmend aggressiver. Letztlich wurden beide zur Polizeiwache gebracht, um ihnen dort von einem Arzt Blutproben entnehmen zu lassen.

Der weiterhin aggressiv auftretende 24-Jährige blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam, während der 23-Jährige aufgrund seiner Kopfverletzungen zur weiteren Behandlung wieder ins Krankenhaus gebracht wurde.

Zur Klärung der Vorgänge auf der Hardter Landstraße bittet die Polizei Mönchengladbach um Hinweise von Zeugen unter 02161-290. (ds)

