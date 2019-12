Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrecher erbeutet Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Wetschewell ist am Sonntag Schmuck erbeutet worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unbekannter zwischen 14.10 und 23.50 Uhr ein Fenster aufgehebelt und war so in eine Erdgeschosswohnung gelangt. Nachdem er eine Schmuckschatulle an sich genommen hatte, konnte der Einbrecher mit der Beute den Tatort unerkannt verlassen.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell