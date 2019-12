Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Toranlage beschädigt: Polizei sucht schwarzen Lkw mit weißem Führerhaus

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an der Toranlage einer Firma in Wickrath an der Trompeterallee bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 um Hinweise von Zeugen. Es laufen in diesem Fall Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht.

Am Freitag, 6. Dezember, gegen 10 Uhr hat vermutlich ein Lkw, der rückwärts in die Ausfahrt des Betriebs fuhr, den Schaden verursacht.

Gesucht wird ein schwarzer Lkw mit weißem Führerhaus; vermutlich handelt es sich um das Fahrzeug eines Schrotthändlers.

Wer Hinweise zu diesem Fahrzeug geben kann, sollte sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell