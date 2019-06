Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Nach Streit im Freibad ins Krankenhaus gebracht

Werl (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.54 Uhr, kam es im Freizeitbad in Werl, an der Straße Höppe, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nähe des Nichtschwimmerbeckens. Ein 26-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau aus Arnsberg gerieten im Nichtschwimmerbecken in ein Streitgespräch mit einem mutmaßlichen tatverdächtigen 20-jährigen Werler und zwei weiteren Tatverdächtigen. In Folge des Streits verließen die beiden Arnsberger das Schwimmbecken. Der 26-Jährige geriet jedoch außerhalb des Beckens erneut mit den Personen in Streit. Infolgedessen wurde er nach eigenen Angaben mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Arnsbergerin, die zwischen die streitenden Parteien ging, erlitt einen Tritt in den Bauch. Beide wurden daraufhin in das Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte eine Platzwunde und Schwellungen erlitten. Bei der Frau erfolgte eine vorsorgliche Untersuchung. Ein Täter wird mit dunklen Haaren und Vollbart beschrieben. Alle drei waren etwas korpulent. Zwei der drei Tatverdächtigen trugen eine orangene Badehose. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

