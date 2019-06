Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Radfahrer leicht verletzt

Warstein (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Radfahrer aus Warstein den Radweg in Belecke, entlang der Lanfer, weiter in Richtung Warstein. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Rüthen befuhr zu diesem Zeitpunkt die Paul-Gerhard-Straße und wollte von dort aus nach links auf die Straße Lanfer abbiegen. Hierbei bemerkte er jedoch den Fahrradfahrer im Einmündungsbereich nicht und touchierte diesen. Der Belecker verletzte sich hierdurch leicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.100 Euro. (reh)

