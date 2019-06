Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Mit 1 Promille auf dem Dach gelandet

Möhnesee (ots)

Ein 31-jähriger Soester Autofahrer befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, mit seiner 34-jährigen Soester Beifahrerin die Biberstraße von Stockum aus in Richtung Soest. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den Wagen, stieß mit einem Verkehrsschild zusammen und überschlug sich mit dem Wagen im dortigen Straßengraben. Der Wagen kam daraufhin auf dem Autodach zum Stillstand. Durch den Unfall wurden die beiden Soester im Fahrzeug leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von zirka 1 Promille. Durch die Beamten wurde anschließend eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. (reh)

