POL-SO: Soest - Aufmerksame Zeugin

Eine aufmerksame Zeugin teilte am Mittwochabend der Polizei mit, dass sie einen Autofahrer an einer Soester Tankstelle getroffen hätte, der mit einer "Alkoholfahne" wieder in sein Auto gestiegen wäre. Gegen 22.50 Uhr konnte daraufhin ein 64-jähriger Mann aus dem Lippetal mit seinem Auto am Kölner-Ring durch die Polizeibeamten angehalten werden. Auch die Beamten konnten den Alkoholgeruch im Atem des Lippetalers feststellen und führten mit ihm einen Atemalkoholtest durch. Der Wert von 2,28 Promille führte ihn direkt ins Krankenhaus, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und erläuterten ihm, dass er nun kein Kraftfahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen darf. (reh)

