Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fahrzeugbrand

Oberkirch (ots)

Eine technische Ursache war mutmaßlich der Grund für den Brand eines Volvos auf der Weinstraße. Während der Fahrt trat am Dienstag gegen 11:45 Uhr plötzlich Rauch aus der Lüftung des Autos weshalb die 45-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug sofort anhielt. Trotz der sofortigen Löschversuche durch den Mitfahrer und des schnellen Eintreffens der Freiwilligen Feuerwehr aus Oberkirch geriet das Fahrzeug in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Der Beifahrer verletzte sich leicht beim Löschversuch und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. /ag

