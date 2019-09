Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Pirzenthaler Str. (ots)

Am So., 15.09.2019, gegen 16:15 Uhr, parkte ein 77-jähriger Fahrzeugführer seinen sechs Wochen alten VW T-Rock im Einmündungsbereich einer Hofzufahrt an der Pirzenthaler Str. Ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines großen Traktors mit angehängtem, weit nach hinten ausgelegten Arbeitsgerät/Mehrfachwender bog in die Hofeinfahrt ein. Dabei streiften die Zinken des ausschwenkenden Arbeitsgerätes großflächig das nahezu neue Fahrzeug des 77-Jährigen. An dem Pkw entstand ca. 10000,-EUR Sachschaden.

