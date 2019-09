Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Karweg 49 (ots)

Am Sa., 14.09.2019, gegen 03:56 Uhr, befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Renault Modus den abschüssigen Karweg in Richtung Innenstadt. Beim Vorbeifahren verschätzte sie sich aus Unachtsamkeit im seitlichen Abstand und prallte mit der rechten Vorderseite ihres Fahrzeugs gegen die hintere linke Stoßstangenkante eines ordnungsgemäß geparkten Pkw Seat Ibiza einer 24-jährigen Fahrzeughalterin. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 9000,-EUR Sachschaden.

