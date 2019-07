Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (19.07.2019) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Abelsbergstraße aus einem Lastwagen Gegenstände gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen gegen 15.00 Uhr, wie dieser in einen offenbar unverschlossenen Lastwagen stieg und kurz darauf wieder herauskam. Der Zeuge sprach daraufhin eine Streife an, die sich in der Nähe aufhielt. Bei der anschließenden Kontrolle des 31-Jährigen fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone, ein Navigationsgerät, Sonnenbrillen, ein Laser-Entfernungsmessgerät sowie ein Funkgerät. Während der Kontrolle rief der Besitzer eines der Mobiltelefone an und teilte mit, dass sein Handy vor kurzem von einer Baustelle an der Abelsbergstraße gestohlen worden war. Ermittlungen ergaben, dass die übrigen Gegenstände offenbar auf verschiedenen Baustellen gestohlen wurden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell