Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, Am Bahnhof (ots)

Am So., 15.09.2019, gegen 18:50 Uhr, befuhren eine 24-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Krad BMW und nachfolgend ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad Honda in Hövels die K73 vom Bahnhof kommend in Fahrtrichtung B62. Vor der Einmündung zur B62 hielt die vorausfahrende 24-Jährige verkehrsbedingt an. Der nachfolgende 27-Jährige konnte aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Krad auf. Beide Motorräder fielen auf die rechte Seite um. Niemand wurde verletzt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell