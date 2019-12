Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nötigung im Straßenverkehr: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Nach einer angezeigten Nötigung im Straßenverkehr sucht die Polizei Zeugen zu diesen Vorfällen, die sich am Montagmittag zwischen 13.40 und 13.50 Uhr abgespielt haben.

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach schilderte das Geschehen aus seiner Sicht so: Er sei mit einem Mercedes der E-Klasse mit MG-Kennzeichen auf der Erzberger Straße in Richtung Hofstraße unterwegs gewesen. Ein nachfolgender Pkw - ein Mercedes der C-Klasse mit Viersener Kennzeichen (VIE) - sei dicht aufgefahren und habe ihn schließlich überholt. Danach habe dieser Autofahrer seinen Wagen fast bis zum Stillstand abgebremst und den 45-Jährigen, der mit zwei Kindern im Auto unterwegs war, zu einer Vollbremsung gezwungen. Nachdem beide Fahrzeuge nach rechts in die Hofstraße abgebogen waren, sei es zu weiteren Bremsmanövern gekommen. Während der Fahrt soll der Fahrer im Wagen mit VIE-Kennzeichen wild gestikuliert und mehrmals den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes habe der 45-Jährige nach einem erneuten Bremsvorgang dem anderen Wagen ausweichen müssen. Durch das geöffnete Beifahrerfenster seien Beleidigungen zu hören gewesen. Auf dem Parkplatz habe der unbekannte Mann ihn dann lautstark angeschrien und mit der Brust nach hinten geschubst. Der Unbekannte sei ihm bei dem kurzen Einkauf in dem Markt gefolgt und habe danach sein Auto quer vor den geparkten Pkw des 45-Jährigen gestellt, ehe dieser über Notruf die Polizei alarmierte. Einige Minuten später sei der Unbekannte davongefahren.

Die Polizei bittet Personen, die das Verkehrsgeschehen zu dem besagten Zeitpunkt auf der Erzberger Straße oder der Hofstraße beobachtet haben oder Angaben zu den Vorfällen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

