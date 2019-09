Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190925-4: Klemmbrettmasche flog auf - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei angeblich Taubstumme betrogen Kunden eines Verbrauchermarktes um Spenden für ein Behindertenprojekt. Ein Polizist bemerkte in seiner Freizeit das Geschehen und schritt ein.

Am Freitag (20. September) machten zwei angeblich taubstumme Personen um 16:20 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Kölner Ring auf sich aufmerksam. Beide versuchten Kunden vorzutäuschen, taubstumm zu sein und für einen Verbund für Taubstumme und körperlich Behinderte zu sammeln. Hierzu hielten sie einem Kunden ein offensichtlich gefälschtes Zertifikat (siehe Foto) nebst einer Spendenliste vor. Was die Personen nicht wussten, war, dass es sich bei dem Kunden um einen Kriminalhauptkommissar der Kerpener Polizei handelte, der sich auswies und seine Kollegen informierte. Verdutzt händigten beide einer Kundin ihren Spendenbeitrag wieder aus und konnten auch fortan wieder hören und sprechen. Gegen die Personen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Betruges ein.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät, sich nicht auf fadenscheinige Spendensammler einzulassen. Nutzen Sie stattdessen besser die bekannten Spendenkonten namhafter Hilfsorganisationen und überweisen Sie ihre Spende. (bm)

