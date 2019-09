Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190925-1: Festnahmen nach Zeugenhinweisen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Innerhalb einer halben Stunde stellten mehrere Zeugen Fahrraddiebe an verschiedenen Tatorten fest und informierten zügig die Polizei.

Am Dienstag (24. September) meldete sich um 16:45 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass sich ein Mann an abgestellten Fahrrädern an der KVB-Haltestelle an der Hans-Böckler-Straße zu schaffen mache. Die Beamten trafen dort auf einen polizeibekannten 35-Jährigen, der keine Angaben machte. Ihm wird zur Last gelegt, an drei Fahrrädern gewaltsam versucht zu haben, die Schlösser aufzuhebeln. Den 35-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest.

Um 17:15 Uhr meldete ein Zeuge zwei Täter, die sich an der Haltestelle am Kiebitzweg an mehreren Fahrrädern zu schaffen machten. Dort trafen die Beamten auf einen 16-Jährigen, dessen Personaldaten festgestellt und anschließend seiner erziehungsberechtigten Mutter übergeben wurde. Der Mittäter ist flüchtig. Die Ermittlungen zu ihm dauern an.

Beide Täter müssen sich in einem Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten.

Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugen. Sie wählten folgerichtig nach ihren Beobachtungen ohne Zeitverzug über den Notruf 110 die Polizei. (bm)

