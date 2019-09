Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190924-3: Einbruch in Shisha-Lounge/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben am Montag (23. September) Spielautomaten und Zigarettenautomaten aufgebrochen.

Die Täter gelangten in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 16:50 Uhr über den rückwärtigen Bereich in die Räumlichkeiten in der Händelstraße. Sie brachen ein Fenster auf. Im Spielautomatenraum brachen sie alle Automaten sowie einen Zigarettenautomaten auf. Sie stahlen das darin befindliche Bargeld und Zigarettenpackungen. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen zur Tatzeit an der Örtlichkeit gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

