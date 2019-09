Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190924-1: Einbruch in Baumarkt/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben eine Zwischenwand durchbrochen, um an einen Tresor zu gelangen.

In der Zeit zwischen Samstag (21. September) 21:00 Uhr und Montagmorgen (23. September) 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Baumarktes an der Sportparkstraße ein. Sie zerschlugen eine Glasscheibe, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort durchbrachen sie mit schwerem Werkzeug eine Leichtbauwand. Sie öffneten gewaltsam einen Tresor. Zur Beute ist derzeit nichts bekannt. Die Werkzeuge ließen die Täter zurück. Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich des Baumarktes am Wochenende verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bb)

