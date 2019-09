Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190923-4: Mehrfache Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte beschädigten vier Autos von Bewohnern der Kaiserstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Mittwoch (18. September) 00:00 Uhr und Donnerstag (19. September) 07:30 Uhr beschädigten Unbekannte vier Autos, die an den Hausnummern 29 und 34 abgestellt waren. Die Fahrzeugnutzer stellten Beulen, Steinschläge, Kratzer im Lack und beschädigte Außenspiegel fest. An einem Auto entwendeten die Unbekannten den Heckscheibenwischer und versuchten gewaltsam das hintere Kennzeichen abzureißen. Der Gesamtsachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Straftaten wurden am Freitag bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der tatrelevanten Zeit Verdächtige gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

