Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190923-1: Verkehrsunfall mit gestohlenem Wagen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte bemerkten einen Kleinwagen, der an einem Einsatzort mit erhöhter Geschwindigkeit vorbeifuhr. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und fuhr davon.

Am Sonntag (22. September) befanden sich eine Streifenpolizistin und ihr Kollege um 20:30 Uhr einsatzbedingt in der Fischenicher Straße. Dort hörten sie einen herannahenden Wagen mit offenbar deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Die Polizisten machten auf sich aufmerksam und wollten den männlichen Fahrer anhalten. Der Mann bremste kurz ab, lenkte um die Polizisten herum und fuhr mit aufheulendem Motor in der 30er - Zone in Richtung Gennerstraße davon. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Nach etwa 300 Metern trafen sie auf den nun unbesetzten Wagen. Dieser stand beschädigt in einer Hecke neben einem Maisfeld. Der Motor lief, beide Airbags waren ausgelöst und die Fahrertür stand offen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Wagen zwischen Freitag und Samstag in Brühl im Wehrbachsweg entwendet wurde. Den Wagen ließen die Beamten abschleppen. Eine Absuche nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos.

Der Verdächtige war zwischen 20 und 25 Jahre alt, vollbärtig und von schmaler Statur. Er trug ein rotes Kapuzenoberteil mit weißer Beschriftung und eine Kappe.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Hürth telefonisch unter 02233 52-0 entgegen. (bm)

