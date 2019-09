Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190921-2: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person/ Elsdorf

Pkw kam von der Fahrbahn ab und der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (20. September) um 12:50 Uhr. Ein 40-jähriger Mann aus Elsdorf fuhr mit seinem Pkw auf der B55 aus Richtung Jülich in Richtung Elsdorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam er zwischen Oberembt und Niederembt nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw frontal gegen einen Baum und kam im Feld zum Stillstand. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war bis ca. 14:45 Uhr gesperrt. (mk)

