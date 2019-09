Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190920-2: Radfahrer beim Wenden touchiert/ Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Autos, der am 13. September (Freitag) an einem Unfall beteiligt war.

Der 14-jährige Schüler fuhr um 13:30 Uhr auf der Manstedtener Straße in Richtung Von-Frentz-Straße. Kurz vor einem Backwarenladen konnte der 14-Jährige sehen, wie auf der Gegenfahrbahn ein Auto quer stand, um augenscheinlich zu wenden. Hinter dem Wagen hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet. Als sich der Schüler auf seiner Fahrspur in Höhe des Wagens befand, fuhr der Wagen los und touchierte mit der Fahrzeugfront das Fahrrad. Der 14-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der circa 40-jährige Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schüler zu kümmern. Am Rad entstand Sachschaden. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell