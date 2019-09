Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190919-1: Fußgängerin schwer verletzt/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Seniorin ist am Mittwochmittag (18. September) auf die Straße getreten und mit einem Auto zusammengeprallt.

Die 82-Jährige beabsichtigte um 14:20 Uhr die Krankenhausstraße in Höhe der Kapellenstraße zu überqueren. Dazu nutzte sie die Querungshilfe für Fußgänger. Dabei übersah sie vermutlich das Auto einer 51-Jährigen, die auf der Krankenhausstraße in Richtung Bonnstraße fuhr. Als sie auf die Straße in Richtung Aegidiusstraße trat, prallte sie mit der rechten Fahrzeugseite der 51-Jährigen zusammen. Die Frechenerin stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell