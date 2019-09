POL-REK: 190917-4: Versuchter Einbruch mit Bagger/ Wesseling

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Unbekannte haben am Montagmorgen (16. September) versucht in einen Lebensmitteldiscounter einzubrechen.

In der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 04:30 Uhr brachen unbekannte Täter mehrere Baustellenfahrzeuge auf dem Baugrundstück an der West-Devon-Straße auf. Sie fuhren mit einem Bagger über das angrenzende Grundstück, beschädigten dabei weitere Baustellenfahrzeuge, Zäune und eine Straßenlaterne. Auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters zerstörten sie mit der Baggerschaufel das Dach des Gebäudes. Teile der Solaranlage wurden heruntergerissen. Ins Gebäude konnten sie nicht gelangen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der West-Devon-Straße gesehen oder ein Fahrzeug beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

