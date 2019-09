Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190917-2: Zigaretten aus Einkaufsgebäude gestohlen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vier unbekannte Männer sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (17. September) gegen 03:15 Uhr in ein Einkaufsgebäude "Am Wasserwerk" eingebrochen.

Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und schoben ein Rolltor zu einem Kiosk hoch. Anschließend entwendeten sie Zigaretten und flüchteten mit einem schwarzen Auto eines älteren Baujahrs mit Dachreling. Laut Zeugenangaben waren die Männer vermummt, trugen Handschuhe, Kapuzenoberteile und waren von athletischer Statur. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Quartett gesehen haben oder weitere Angaben zu ihnen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

