POL-REK: 190916-3: Schwer verletzt nach Motorradunfall/ Bergheim

Ein 38-Jähriger hat am Samstag (13. September) die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er hat keinen Führerschein.

Der 38-jährige Bergheimer fuhr gegen 13:30 Uhr auf dem Hänflingweg aus Richtung Sandstraße kommend. In der S-Kurve rutschte er nach eigenen Angaben auf dem Gullideckel aus und stürzte. Er verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus. Den Beamten vor Ort konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Bergheimer ein. Auch der Halter des Motorrades, ein Freund des Verletzten, muss sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten. (bb)

