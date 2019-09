Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Licht- und Tontechnik gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 11.09.2019 kam es zwischen 00:15 Uhr und 07:00 Uhr in dem Freizeitzentrum in der Straße Lerchenkamp in Hildesheim zu einem Einbruch. Unbekannte Täter entwendeten Unterhaltungselektronik.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten auf das befriedete Gelände und suchten dort den rückwärtigen Bereich des Freedome auf. Die Zugangstür des Gebäudes öffneten sie gewaltsam und stahlen Licht- und Tontechnik. Eine genaue Aufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell