Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth; Söhlde/Groß Himstedt; _Am Donnerstag, den 12.09.2019, gegen 02:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Groß Himstedt, hier in der Südstraße, Höhe der Hausnummer 14. Zu dieser Zeit befuhr ein Motorroller die Straße aus Richtung Söhlde kommend. Hier stieß der Motorroller dann gegen den geparkten Passat eines 47-jährigen Anwohners. Der Pkw wurde dadurch im hinteren Bereich beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Rollerfahrer unbeirrt seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder konkrete Hinweise auf den geflüchteten Unfallfahrer geben können, sich dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/901-115, zu melden (Lö)_

