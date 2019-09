Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190917-3: Fußgängerin auf Straße touchiert/ Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht den oder die Fahrer(in) eines dunklen Seat mit BM-Kennzeichen.

Eine 42-jährige Elsdorferin ging am Samstagabend (14. September) gegen 22:00 Uhr auf dem Stadionweg in Richtung Mittelstraße. In Höhe der Straßenmitte wollte sie ein Auto anhalten, da sie sich in einer hilfsbedürftigen Lage befand. Ein ihr entgegenkommender dunkler Seat mit BM-Kennzeichen wich der 42-Jährigen aus, um an ihr vorbeizufahren. Dabei touchierte der Wagen sie mit dem linken Kotflügel. Der Seat fuhr ohne anzuhalten weiter und bog nach links in den Prompersweg ab. Die Polizei sucht den oder die Fahrer(in) sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell