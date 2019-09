Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190920-1: Tresor aus Bäckerei gestohlen/ Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Lieferant einer Bäckerei-Filiale im Einkaufszentrum bemerkte Donnerstagmorgen (19. September) um 06:30 Uhr die aufgebrochene Eingangstür. Unbekannte hatten die Schränke der Mitarbeiter im hinteren Bereich der Bäckerei durchwühlt und stahlen einen im Boden verankerten Tresor mit den Tageseinnahmen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit vom Mittwoch (18. September) 20:15 Uhr und Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder ein Fahrzeug im Bereich des Einkaufszentrums gesehen haben. Die Bäckerei befindet sich im Untergeschoss, wo ein Zugang auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich ist. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

