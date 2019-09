Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190919-2: Versuchter Kabeldiebstahl/ Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen (18. September) ein 400 Meter langes Kabel zerschnitten und zum Abtransport bereit gelegt. Ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Mineralienbetriebes am Kaskadenweg bemerkte Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr ein beschädigtes Kabel, nachdem er einen Bagger nicht in Betrieb nehmen konnte. Er stellte fest, dass Unbekannte ein 400 Meter langes Kabel in viele Stücke geschnitten und diese an anderer Stelle zum Abtransport bereit gelegt hatten. Das Kabel kann für den Betrieb nicht mehr genutzt werden. Es entsandt hoher Sachschaden. Polizeibeamte stellten Reifenspuren vor Ort fest. Die Polizei fragt: Wer hat am frühen Mittwochmorgen zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr verdächtige Personen oder ein Fahrzeug im Bereich des Kaskadenwegs gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell