Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Randalierer in Körbecke

Möhnesee (ots)

Gestern, gegen 17.50 Uhr, wurde die Polizei über einen Randalierer in Körbecke in Kenntnis gesetzt. Mehre Passanten hatten den Notruf gewählt. Ein 40-jähriger Mann vom Möhnesee hatte zuvor in der Meister-Stütting-Straße mehrere Passanten geschubst und beleidigt. Das Fahrrad eines Passanten warf er dabei zu Boden und trat dagegen. Anschließend warf er Stühle gegen einen Wagen, welcher hierdurch aber nicht beschädigt wurde. Der Möhneseer flüchtete daraufhin in Richtung Kirchplatz. Hier konnte er von den Polizeibeamten im weiteren Straßenverlauf angetroffen werden. Nach dem er sich weigerte seine Personalien anzugeben und sich auszuweisen, versuchte er in Richtung Kolpingstraße zu fliehen. Er konnte bereits nach wenigen Metern gestellt werden. Hierbei schlug er einen Beamten und griff einen Zweiten ebenfalls an. Unter Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes gab der 40-Jährige schließlich auf und lies sich fesseln. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1 Promille. Auch der Drogenvortest schlug positiv an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht wurde eine Blutprobe angeordnet. Insgesamt machte der 40-Jährige einen verwirrten und aggressiven Eindruck. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten, der Stimmungsschwankungen und Aggressivität wurde er in die LWL-Klinik Warstein eingewiesen. (reh)

