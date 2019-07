Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Vespa gestohlen

Geseke (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, sah der Besitzer eines blauen Vespa-Rollers, mit dem Versicherungskennzeichen 847ABY, sein Gefährt zum letzten Mal. Er hatte es zuvor in der Wichburgastraße in Geseke vor der Haustür abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

