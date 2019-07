Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autoscheibe am Schützenhof eingeschlagen

Soest (ots)

Ein unbekannter Täter schlug am Mittwoch, in der Zeit zwischen 1 Uhr bis 9.30 Uhr, die Heckscheibe eines Mercedes Sprinter in der Straße Auf dem Schützenhof in Soest ein. Ob aus dem Wagen etwas entwendet worden ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell