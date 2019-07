POL-SO: Soest - Ohne Kennzeichen, Führerschein aber mit Alkohol und Drogen

Kreispolizeibehörde Soest

Ein Busfahrer machte gestern, gegen 18.55 Uhr, zwei Polizeibeamte auf einen Wagen in der Hermannstraße in Soest aufmerksam. Das Auto stand dort unverschlossen und ohne Kennzeichen im Wendehammer auf der Sperrfläche. Die Beamten wunderten sich, da sie den Wagen noch kurz zuvor in der Hermannstraße haben fahren sehen. Unterhalb der Fahrzeugtür lag ein eingeschaltetes Handy mit einem Personalausweis. Ein Zeuge gab an, dass der Wagen dort zuvor geparkt worden sei und zwei Männer ausgestiegen seien. Dann hätte man die Kennzeichen abmontiert und sei in Richtung eines Hauses in der Hermannstraße gegangen. Halterermittlungen ergaben, dass der Wagen am Wochenende zuvor abgemeldet worden war. Ein Zeuge kannte einen der beiden ausgestiegenen Männer. Sowohl dieser Mann als auch der Eigentümer des Wagens und Personalausweises waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach dem die Polizeibeamten an der Wohnanschrift klingelten, an der sie zuvor noch Stimmen aus der Wohnung gehört hatten, öffnete jedoch niemand. Die Beamten erhielten daraufhin von einem zuständigen Richter einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss. Als dann noch immer niemand die Wohnungstür öffnen wollte, erledigten dies Mitarbeiter der Feuerwehr aus Soest. In der Wohnung konnten nun unter anderen die beiden Männer, die mutmaßlich zuvor mit dem Wagen gefahren waren, unter Alkoholeinfluss in der Wohnung angetroffen werden. Weiterhin fand die Polizei auch noch verschiedene Drogen. Da keiner der Beiden mit dem Wagen unterwegs gewesen sein wollte, wurden bei beiden Tatverdächtigen Blutproben entnommen. Weiterhin wurde die Oberbekleidung zum Spurenabgleich mit dem ebenfalls sichergestellten Wagen in das polizeiliche Gewahrsam übernommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss nun geklärt werden, wer von Beiden den Wagen gefahren hat. (reh)

