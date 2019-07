Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Welver (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Soest befuhr gestern, gegen 19.30 Uhr, mit seiner 21-jährigen Soester Beifahrerin die Hammer Landstraße in Borgeln. Da der Beifahrerin übel wurde fuhr er, kurz vor dem Ortseingangsschild, in Borgeln auf der Berwicker Straße rechts an. Dies erkannte ein 30-jähriger Soester Autofahrer zu spät und fuhr dem 24-Jährigen mit seinem Wagen auf. Die 21-jährige Beifahrerin wurde sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die eintreffenden Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,06 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe im Werler Krankenhaus entnommen und der Führerschein sichergestellt. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.400 Euro. (reh)

