Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Schwelm (ots)

Am 29.03.2019, gegen 12:00 Uhr, kommt es auf dem Lidl-Parkplatz in der Oelkinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Dame hat beim Ausparken einen 45 jährigen Schwelmer übersehen und bei einer Kollision leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch unter den Unfallbeteiligten, habe sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtklichkeit entfernt. Die Ermittlungen bezüglich der Feststellung der Fahrerin dauern noch an.

