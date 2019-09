Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190921-1: Lagerhalle brannte/ Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (20. September) hat es in einer Lagerhalle einer Reinigungsfirma in der Mühlenstraße in Alt-Hürth gebrannt.

Gegen 12:40 Uhr erreichten erste Anrufe die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Polizeibeamten sperrten während der Löscharbeiten die Mühlenstraße im Bereich zwischen dem Marienbornweg und der Breite Straße. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Was ursächlich für den Brand gewesen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11. Diese dauern an. Zwei Personen, welche sich weigerten, den abgesperrten Bereich zu verlassen, leisteten durch Schlagen und Treten Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Dabei wurden drei Beamte leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

