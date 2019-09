Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190923-3: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Auto stieß mit einem entgegenkommenden Fahrrad zusammen. Die Autofahrerin wurde leicht- und der Radfahrer schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Am Freitag (20. September) befuhr eine 27-Jährige um 08:00 Uhr mit ihrem Auto die Industriestraße in Richtung Godorfer Straße. Sie musste im weiteren Verlauf an mehreren, rechtsseitig geparkten Autos vorbeifahren. Ein 43-jähriger Radfahrer, der aus der Godorfer Straße kommend nach rechts auf die Industriestraße abbog, kam ihr auf der Industriestraße entgegen. Beide stießen zusammen. Der 43-Jährige wurde dabei schwer- und die 27-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei fertigte nach der Unfallaufnahme eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

