Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Unbekannte Täter versuchen in Kindergarten einzubrechen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Unbekannte Täter versuchen in Kindergarten einzubrechen Feststellungszeit: 04.08.2019, 14:45 Uhr

Am Sonntagnachmittag hatte ein Zeuge festgestellt, dass unbekannte Täter versucht hatten, in einen Kindergarten im Fünftenweg einzubrechen.

Im Laufe des Wochenendes hatten die Täter versucht, die Terrassentür der Kindertagesstätte aufzubrechen. Trotz mehrerer Aufbruchversuche hielt die Tür stand und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

