Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190923-2: Fahrraddieb vorläufig festgenommen - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Eigentümer eines entwendeten Rades erkannte auf einer Verkaufsplattform sein Fahrrad wieder und ließ sich auf einen Handel ein.

Am Samstag (21. September) meldete sich um 12:00 Uhr ein Geschädigter bei der Polizei und schilderte, dass er den Verkäufer seines entwendeten Fahrrades in der Straße An der Synagoge festhalte. Die Beamten trafen dort neben dem Anrufer auf einen 36-Jährigen, der das am Vortag als gestohlen gemeldete Fahrrad über einen Verkaufsplattform anbot. Da sich der 36-Jährige nicht ausweisen konnte, über keine Meldeanschrift verfügte und zudem Aufbruchswerkzeug mitführte, wurde er von den Polizisten vorläufig festgenommen. Das Rad erhielt der Geschädigte zurück. Die Beamten stellten die Identität des Mannes fest und leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell