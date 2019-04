Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten in der Zeit vom 19.04.2019, 15:00 Uhr bis 20.04.2019, 10:00 Uhr, an einem Einfamilienhaus an der Anschrift Hülst mit einem nicht bekannten Gegenstand, das Türschloss zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, allerdings wurde das Türschloss dabei beschädigt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770.

