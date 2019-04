Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verletze bei Verkehrsunfall

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am 19.04.2019 um 09:07 Uhr befuhr ein 47jähriger St. Tönisser mit seinem PKW die Jägerstr aus Fahrtrichtung Schulstr. in Fahrtrichtung Nordring. Hierbei befuhr er die Jägerstrstr., die in diesem Bereich Einbahnstr. ist, entgegen der vorgesehen Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich Jägerstr./Nordring stieß er mit dem PKW eines 42jährigen St. Tönissers zusammen, der den Nordring aus Fahrtrichtung Hülser Str. in Fahrtrichtung Krefelder Str. befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden der 47jährige schwer verletzt, die 4 jährige Tochter des 42jährigen Unfallbeteiligten leicht verletzt. Beide wurden dem Heliosklinikum im Krefeld zugeführt. Dem 47jährigen St. Tönisser wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

