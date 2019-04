Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Mehrere Kilogramm Marihuana eingeschmuggelt - Festnahme

Nettetal: (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, beabsichtigte eine Zivilstreife der Autobahnpolizei auf der BAB 61 bei Kaldenkirchen einen Pkw zu kontrollieren, der zuvor aus Richtung Venlo ins Bundesgebiet eingereist war. Der Mercedes fuhr zunächst in Richtung Bracht von der Autobahn und wurde auf der B 221 von den Beamten angehalten und kontrolliert. Der 29-jährige Fahrer aus Offenbach war sichtlich nervös. Insbesondere, als er von den Einsatzkräften nach dem Besitz von Rauschgift befragt wurde. Dass die Polizeibeamten den richtigen Riecher hatten, zeigte sich, als sie den Kofferraum öffneten. Sofort stieg ihnen deutlicher Marihuana-Geruch in die Nase. Im Kofferraum lagen mehrere Tüten mit Marihuana. Die Beamten nahmen den Offenbacher vorläufig fest und stellten die Drogen und den Pkw sicher. Das Gesamtgewicht der Drogen beträgt etwa sieben Kilogramm. Der 29-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte./wg (462)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell