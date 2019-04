Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbrecher klingeln zur Nachtzeit und flüchten

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 05.00 Uhr, wurde ein Geschäftsmann, dessen Wohnung an sein Geschäft auf der Lobbericher Straße grenzt, jäh aus dem Schlaf gerissen: Die Klingel seines Geschäftes klingelte zu dieser ungewöhnlichen Stunde. Sofort ging der Nettetaler an ein Fenster und beobachtete noch zwei Gestalten, die in einen silberfarbenen Kombi stiegen und stark beschleunigt in Richtung Breyell davonbrausten. Er informierte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Unbekannten versucht hatten, die Tür des Geschäftes aufzubrechen. Dabei betätigten sie wohl den Klingelknopf und schlugen sich so selbst in die Flucht. Mögliche Hinweise auf Tatverdächtige und auf den silberfarbenen Kombi bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0. /wg (459)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell